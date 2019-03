Por mortos de Brumadinho e Marielle, mulheres do MST bloqueiam trem da Vale em MG

Manifestantes do Movimento Sem Terra (MST) bloquearam a passagem de um trem da Vale nesta quinta-feira, 14, em protesto contra o rompimento da barragem de Brumadinho (MG) e o um ano do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ).

O ato ocorreu em Sarzedo, município vizinho de Brumadinho na região metropolitana de Belo Horizonte. O trem da Vale passa diariamente pela cidade transportando minério de ferro extraído do quadrilátero ferrífero de Minas.

Nesta quinta-feira, o número de mortos na tragédia em Brumadinho subiu para 203, informou a Defesa Civil de Minas Gerais. Outras 105 pessoas ainda estão desaparecidas.

Segundo o MST, cerca de 400 mulheres participaram do ato com objetivo de denunciar "a violência da mineração predatória contra as mulheres; a ameaça ao abastecimento de água à população gerada pelas mineradoras e sua total irresponsabilidade ambiental, além da sonegação da previdência e o não pagamento dos impostos sobre a extração mineral".

O grupo alega que a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), pago pelas mineradoras aos municípios para garantir a exploração, não corresponde ao desenvolvimento da região, tornando-a "dependente" de um "modelo de mineração estritamente vinculado à lógica capitalista".

Durante o ato, a Polícia Militar foi acionada e houve confronto com os manifestantes. De acordo com a corporação, ainda não há registro de feridos na ocorrência.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Vale e aguarda retorno. O espaço está aberto para manifestação da companhia.