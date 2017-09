Por meio de WhatsApp, William Maksoud recebe reivindicações da população

O vereador de Campo Grande, William Maksoud (PMN) apresentou durante a sessão desta terça-feira (26), na Câmara Municipal, 16 pedidos de providências à Prefeitura da Capital, em sua maioria endereçados à Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), como tapa-buracos, limpeza e manutenção de bueiros, revisão e troca de lâmpadas, entre outras.

De acordo com o parlamentar, as reivindicações chegam ao gabinete por meio das periódicas visitas aos bairros da cidade e do canal #FaleComMaksoud, um número de telefone com WhatsApp (99988-5566) criado especificamente para o contato entre o vereador e a comunidade, a fim de colher as demandas das sete regiões urbanas da Capital, disponível 24h por dia, sete dias por semana.

“Por mais que toda semana percorramos os bairros da cidade para este fim, a ferramenta #FaleComMaksoud trouxe agilidade a esse processo e dinamiza nosso contato direto com a população, de modo que possamos encaminhar o pedido de todos”, comenta o vereador.

É o caso da analista de suporte Vivânia Silva, do Jardim Colorado, que solicitou ao vereador que encaminhasse o pedido de cascalhamento e troca de lâmpadas na Rua Sebastião Ferreira. “A gente mantem uma relação mais próxima com o poder público através do vereador, fazemos nossas reivindicações e podemos checar o andamento das solicitações direto com o William”, conta.

Meio Ambiente – Na última sexta-feira (22) o vereador William Maksoud realizou junto à comunidade do Coophamat o plantio de 50 mudas de paineiras na margem do Córrego Lagoa, em uma ação ambiental em prol da recuperação do leito d´água. Em virtude do tempo seco e da falta de chuvas, o parlamentar também solicitou à Sisep que envie um caminhão pipa ao local, a fim de garantir a vida das árvores plantadas.

Trânsito – Entre os pedidos mais recorrentes, as solicitações à Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) também chamam atenção: Instalação de cobertura e assento em pontos de ônibus, sinalização horizontal, vertical, pintura de faixa de pedestres, estudo técnico para instalação de semáforos e redutores de velocidade, entre outros.

Veja Também

Comentários