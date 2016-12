'Por amor', motorista bêbado invade aeroporto na Rússia com carro

Tentando fugir de policiais, um homem bêbado dirigindo um carro invadiu o Aeroporto Internacional de Kazan, na Rússia, na última quarta-feira (21).

Nas imagens, gravadas pelas câmeras de segurança do terminal aéreo, é possível ver o motorista invadindo o local através de uma porta de vidro e a perseguição até que ele saiu do outro lado do edifício, o motorista foi condenado a 15 dias de prisão por invadir um aeroporto com seu carro.

Raslan Nurtdinov disse à polícia que queria encontrar com uma amiga e “lutar por seu amor”.

Segundo policiais, ele estava bêbado.

Incidente aconteceu na cidade de Kazan, no oeste da Rússia.

