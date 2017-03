Por amor aos animais, veterinária se torna empresária e cria linha exclusiva de tratamento homeopático

O mercado de trabalho está repleto de exemplos de mulheres de sucesso, independente da área de atuação. O destaque é ainda maior, pois, além de reconhecimento profissional, muitas se desdobram em jornadas que incluem os cuidados com a família.

Exemplo de mulher de destaque, a médica veterinária, pesquisadora de homeopatia veterinária e empresária sul-mato-grossense Mônica Filomena de Assis Souza aliou o amor pelos animais e pelo estudo da homeopatia, com a possibilidade de oferecer um serviço diferenciado. Junto ao marido, também veterinário, ela fundou a Sigo Procedimentos Homeopáticos, empresa de fabricação de medicamentos destinados a animais de grande porte e pets e que há quase 20 anos tornou Mato Grosso do Sul referência no segmento.

“Comecei a fazer a especialização em Homeopatia Veterinária para atuar em pequenos animais na clínica que eu tinha, mas precisei fechar o local para dedicar melhor aos meus três filhos. Nesse período meu marido, que atuava no campo, me pedia para fazer fórmulas para atender seus clientes de forma particularizada. Em determinado momento um grande cliente percebeu a eficácia do tratamento no controle de carrapatos do rebanho de angus e para atender a demanda fiscal, tivemos que abrir a empresa”, conta a veterinária que completa que “caiu de para-quedas” na vida empresarial.

Mas, o processo de criação envolveu muito trabalho e dedicação, já que a vida de empresária aconteceu de surpresa.

“Eu tinha alguma experiência em gestão de clínica veterinária e laboratório de diagnóstico em AIE (Anemia Infecciosa Equina) e quando a necessidade de abrir a empresa aconteceu, meu marido e eu buscamos cursos e qualificação. Ele, em gestão e eu fiz cursos de gestão e pós em farmácia homeopática e antroposófica. Conforme os clientes buscavam soluções para os seus problemas, desenvolvíamos formulações homeopáticas que constituem hoje em uma linha de 23 produtos de pecuária e 13 da linha pet”, conta.

Movida a desafios, a veterinária e empresária encontrou empecilhos, como a falta de informação sobre homeopatia, mas com muita pesquisa, consolidou a marca em um segmento cada vez mais crescente.

“Nada se compara à resposta do mercado crescente de homeopáticos. Os produtos foram criados a partir das necessidades deles e alguns são solução de problemas, muitos deles inéditos na medicina convencional, como os controladores de estresse para animais”, relata.

Diante de quase duas décadas de trabalho contínuo para fixar seu trabalho como empresária, o que reflete diretamente no resultado eficaz de suas pesquisas, Mônica destaca que não enfrentou dificuldade e acredita no crescimento profissional da mulher.

"Atualmente muito se fala em empoderamento da mulher; acredito que as mulheres já são empoderadas naturalmente, diante de tudo o que são capazes de fazer e fazem. Nunca percebi nenhum preconceito ou dificuldade por ser mulher”, revela a veterinária e empresária.

Quanto aos próximos desafios, Mônica, que se formou pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) há 30 anos e conta orgulhosa que escolheu a profissão aos 12 anos, adianta o foco atualmente é ampliar a atuação no segmento agropecuário.

“Há mais de 10 anos tenho a proposta de implantar e fortalecer a homeopatia no campo e focar o campo de ação abrangendo o Organismo Agropecuário, esse é meu maior objetivo como empresária e pesquisadora”, finaliza Mônica, que no currículo traz ainda o trabalho como atual presidente da AMVHB (Associação Médico Veterinária Homeopática Brasileira), além de três especializações, em Agricultura Biodinâmica, Homeopatia Veterinária e em Farmácia Antroposófica.

