Eleita na manhã dessa segunda-feira (25) a nova chapa que estará à frente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) no biênio 2017/2019. Intitulada "Chapa Transparência, Lealdade e Trabalho", mantém como presidente o pecuarista, advogado e ex-deputado estadual, Jonatan Pereira Barbosa e traz, como primeiro vice-presidente, o produtor rural, engenheiro agrônomo e ex-presidente da entidade, Laucídio Coelho Neto.

Durante a posse, Jonatan Barbosa agradeceu os novos membros da diretoria pela parceria. "Quero agradecer a cada um de vocês que aceitou o convite para mais essa jornada juntamente comigo. A Acrissul precisa estar unida e forte para continuar buscando o melhor para os criadores de Mato Grosso do Sul", afirmou.

Em sua primeira gestão, Jonatan Barbosa atuou fortemente em áreas de interesse dos produtores rurais, como na redução do ICMS na venda do gado em pé para outros estados. Além disso, tem se empenhado pessoalmente na questão do Funrural e, conseguiu a decisão histórica junto à Iagro na regulamentação do cadastro de Inspeção Sanitária (IS) pela portaria IAGRO/MS nº 3561, que permite que animais possam circular pelo Parque de Exposições Laucídio Coelho sem precisar aguardar o período de exposição.

Dentro do Parque de Exposições, obras importantes revitalizaram áreas e trazem mais conforto e comodidade para associados e animais. É o caso da Varanda do Criador, localizada na cabeceira da pista de julgamento de bovinos; as novas baias de equinos; o novo pavilhão para ovinos; primeira pista in door de ranch sorting do Estado; e o receptivo ao lado do Tatersal de Elite.

Além disso, o incentivo à novos núcleos é constante. Durante a 79ª Expogrande foi criado o Núcleo Regional de Criadores de Gado Sindi e, o Núcleo do Cavalo Crioulo de Mato Grosso do Sul terá sede própria dentro do Parque de Exposições Laucídio Coelho.

O incentivo aos esportes também é constante. As provas da Copa Acrissul de Laço Comprido têm ganhado cada vez mais concorrentes, assim como a escola de esportes equestres têm atraído cada vez mais alunos para as modalidades oferecidas.

"Para o ano que vem o trabalho vai se intensificar ainda mais. Vou continuar fazendo alianças e buscando defender os melhores interesses do setor produtor. Teremos também a 80ª Expogrande, que será uma festa inesquecível. Eu sou muito grato a todos os amigos que estão embarcando comigo nessa jornada, trabalharemos bastante, mas com a certeza de uma causa nobre e justa", finalizou.

Confira abaixo a nova diretoria da Acrissul:

PRESIDENTE – Jonatan Pereira Barbosa

1º VICE PRESIDENTE - Laucidio Coelho Neto

2º VICE PRESIDENTE - Ricardo Augusto Bacha

3ª VICE PRESIDENTE - Antonio Celso Chaves Gaiolto

1º SECRETARIO - Jose Antonio Felicio

2º SECRETARIO - Luciano Leite De Barros

3ª SECRETARIO - Valerio Luiz Da Costa Vanni

1º TESOUREIRO - Jorge Tupiraja Da Silva Pereira

2º TESOUREIRO - Luiz Orcirio Fialho De Oliviera

3ª TESOUREIRA - Bruna De Campos Pavoni Moreira

DIRETORES:

Roberto Folhey Coelho

Walter Dias Ribeiro

Geraldo Barbosa De Paiva

Adriano Garcia

Luiz da Costa Vieira Neto

Emeline Josino Leonardi

Igor André Seib

Nilson Paulo Ricartes de Oliveira

SUPLENTES:

Luiz Roberto Silveira Maia (Betinho)

Eduardo Olimpio Machado Neto

Carolina Coelho

Rafael Souza Silva

Roque Fachini Filho

Alfredo Zamlutti Neto

Rodrigo Buiananim De Castro

Denilson Lima de Souza

Luiz Adriano Machado Metello

Armando Pereira Da Silva

CONSELHO:

Ulisses Azuil de A. Serra Neto

Guilherme de Barros C.M Bunlai

Sergio Dias Campos

Roberto Moaccar Orro

Levy Dias

Gui Olintho Macedo

Jussimara Barbosa Fonseca Bacha

Marcio de Rezende Andrade

Gisele de Almeida Serra Barbosa

Marcondes Moreira Sousa

Silas Paes Barbosa

Cleber Silva Pache

Paulo Cesar Silverio Barbosa

Gelson Pavoni

Leonardo Leite de Barros

Decio Bardi da Fonseca

Carlos Wagner Guarita Marques

Marlene Motti Queiroz

Egon Seib

Alfredo Zamlutti Junior

SUPLENTES:

Vanthi Vanni Filho

Cesar Machado Gonçalves Filho

Carlos Razuk

Gotardo Amauri Barbosa da Silva

Carlos Theodoro Andrade E. Jurgielewicz

Ricardo Chedid

Rubens Catenacci

Arley Coelho da Silveira

Pedro Fenelon Pedroso

Prudencio Lazaro Thomaz

