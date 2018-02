Populistas sofrem revés em eleição local na Hungria

Peter Marki-Zay, candidato apoiado pela oposição na Hungria, foi eleito neste domingo prefeito da cidade de Hodmezovasarhely, dominada até então pelo partido populista Fidesz, do primeiro-ministro Viktor Orbán.

Analistas disseram que a surpreendente vitória de Marki-Zay pode marcar uma nova fase na campanha para as eleições parlamentares de 8 de abril. Eles afirmam que este é um sinal de união da oposição contra o Fidesz, partido conservador e antieuropeu que ainda lidera as pesquisas de intenção de voto.

"Uma nova partida está começando. Se a oposição entrar em campo com táticas inteligentes, ela pode renovar a esperança de vencer Orbán", afirmou, em seu site, o analista político Gábor Török.

No discurso de vitória, Marki-Zay diz que sua eleição mostra que "há uma enorme demanda para cessar no país a corrupção, as mentiras e a intimidação à liberdade". Fonte: Associated Press.