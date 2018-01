População tem até domingo para sugerir nome aos tuiuiús do aeroporto

A obra das esculturas foi conduzida pelo artista plástico Cleir Ávila - Arquivo

O monumento Pantanal Sul, também conhecido como “Tuiuiús do Aeroporto”, que fica na Praça Brigadeiro Faria Lima foi revitalizado e essa obra foi uma parceria entre o Sicredi, Infraero e o artista plástico Cleir Ávila. No dia inauguração foi lançado um concurso cultural para dar nomes aos Tuiuiús, no qual a população poderá participar através do site http://www.deasasabertas.com.br/ até o domingo (7). O ganhador será revelado dia 24 de janeiro e receberá três diárias no Hotel Zagaia em Bonito.

A obra das esculturas foi conduzida pelo artista plástico Cleir Ávila, que explica que os tuiuiús são uma alusão aos aviões e que representam às posições de pouso, decolagem e abastecimento. Durante 3 anos esse monumento foi um dos cartões postais na abertura do programa de Jô Soares.