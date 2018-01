População pode participar de mais de 30 oficinas de esporte e lazer disponíveis pela Funesp

Oficinas são oferecidas de graça à população - Divulgação

As atividades dos Programas Lazer Comunitário e Formação e Especialização Esportiva voltaram à ativa na Capital, com mais de 30 oficinas de esporte e lazer gratuitas. As atividades acontecem nos parques e praças da Capital.

Os interessados podem optar pelas seguintes modalidades: zumba, pilates, ginástica, grupo de corrida, dança, funcional, capoeira, futebol, vôlei, basquete, musculação, natação, hidroginástica, judô, karatê, luta olímpica, entre outras para adultos e crianças. Para participar é necessário se dirigir aos locais relacionados abaixo para fazer as inscrições.

No último dia 4, coordenadores e agentes sociais dos Projetos participaram de capacitações, além de reuniões para definir as principais diretrizes dos programas e as adequações dos horários para 2018. “Estamos retornando as oficinas esportivas nesta semana e esperamos realizar em 2018 mais de 2 milhões de atendimentos. Para isso abriremos novos locais a partir de fevereiro”, declarou o diretor- presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra.

Parques e praças: Parque Tarsila do Amaral, Parque Ecológico do Sóter, Parque Ayrton Senna, Parque Jacques da Luz, Praça Elias Gadia, Praça Belmar Fidalgo, Centro Olímpico da Vila Nasser, Ginásio Guanandizão, Orla Morena e Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE)