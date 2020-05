População indígena preocupa SES e ações são realizadas para controle da doença

Campo Grande (MS) – Durante a transmissão ao vivo desta quarta-feira (20.05), o Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, deu destaque à preocupação em relação à população indígena de Mato Grosso do Sul diante dos casos confirmados de coronavírus nas aldeias de Dourados.

Resende enfatizou as ações prioritárias para a comunidade indígena, como as unidades sentinelas que, em Dourados, foram responsáveis pela rápida detecção do primeiro caso e, consequentemente, das iniciativas que estão sendo adotadas para controle da doença.

“Quero agradecer, mais uma vez, todas as entidades envolvidas na construção estratégica da SES, junto às instituições de Dourados, como o Ministério Público de Dourados, na pessoa do procurador Marco Antônio; a Universidade Federal da Grande Dourados; a Força Nacional, a Secretaria Municipal de Saúde, mas, principalmente, a Diocese de Dourados que, tão logo demandamos, disponibilizou um espaço para fazer a triagem dos indígenas idosos e com morbidades para que pudessem ficar nesse local e evitar contatos com indígenas com covid-19 positivo, que já somam 30 casos até o dia de ontem”, explicou Resende.

O vídeo completo com informações sobre o coronavírus no Estado pode ser conferido no Facebook do Governo do Estado: facebook.com/GovernodeMatoGrossodoSul.

Diante da pandemia do novo coronavírus e da frequente necessidade de utilizar a informação como ferramenta de saúde, o Governo do Estado adotou o formato de entrevistas coletivas online transmitidas pelas redes sociais para informar jornalistas e sociedade sobre a situação da doença no Estado, evitando assim a propagação de fake news.

Ana Brito, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)