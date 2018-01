População esteve amplamente envolvida nas 45 audiências públicas realizadas pela Câmara

Os debates reuniram diversas autoridades, lideranças, moradores e membros da sociedade civil - Divulgação

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizaram um total de 45 Audiências Públicas em 2017, com objetivo de discutir temas importantes para sociedade.

O balanço foi apresentado pelo presidente da Casa de Leis, vereador Prof. João Rocha durante a última sessão ordinária de 2017, no mês de dezembro.

Os debates reuniram diversas autoridades, lideranças, moradores e membros da sociedade civil organizada, para abordar temas relevantes ao município.

Vários assuntos foram debatidos amplamente com a sociedade na busca de soluções para problemas pontuais do município. Dentre os temas abordados estão PPA (Plano Plurianual) 2018-2021, inserção do biomédico no quadro de servidores da Prefeitura, revisão do Plano Diretor, Reforma da Previdência, transporte público e mobilidade na Avenida Bandeirantes e Brilhante, ciclismo em Campo Grande, segurança nos cemitérios públicos, iluminação pública (Cosip), Justiça Restaurativa nas Escolas, Smart City, serviços de água e esgoto, Previdência Municipal, entre outros.

Uma das audiências mais marcantes da Casa reuniu centenas de moradores, que lotaram o Plenário Oliva Enciso, para buscar soluções para as famílias alojadas na região do antigo Clube Samambaia, Homex e Canguru.