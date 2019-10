População e vereadores de Bonito dão sinal verde para urbanização de Estrada Boiadeira e Rodovia do Turismo

O prefeito Odilson Soares apresentará solicitações para as áreas de Saúde e de Infraestrutura, em especial a urbanização da Estrada Boiadeira e a implantação da Rodovia do Turismo - Foto: Divulgação/Assessoria

Vereadores e a sociedade organizada de Bonito bateram o martelo em relação aos projetos que o município apresentará nesta quinta-feira (3) ao governador Reinaldo Azambuja, durante edição do Governo Presente em Aquidauana. No evento, que leva ao interior do Estado o Gabinete do Executivo para ouvir in loco as demandas regionais, o prefeito Odilson Soares apresentará solicitações para as áreas de Saúde e de Infraestrutura, em especial a urbanização da Estrada Boiadeira e a implantação da Rodovia do Turismo.

A ampliação do Hospital Darci Bigatão e a aquisição de uma nova ambulância já começaram a ser discutidas entre o prefeito e a Secretaria de Estado de Saúde. Agora, foi decidido em reunião com 9 dos 11 vereadores de Bonito e representantes de diferentes segmentos locais pedido para investimentos que vão permitir a urbanização da Estrada Boiadeira, dentro de um projeto que consolida a expansão da cidade.

Além dessa ação, a população bonitense também solicitará apoio para que a Rodovia do Turismo seja finalmente implantada. Com recursos previstos na Plataforma Brasil –o antigo Sistema de Convênios do governo federal–, o projeto inclui a qualificação viária da avenida Matheus Muller, a partir da região do Jardim Formoso, e da Estrada do Queijinho, uma conhecida rota usada por pequenos produtores. Com cerca de 12 km, a via dará mais segurança de tráfego nos acessos às rodovias MS-345 (que liga a Águas de Miranda) e MS-178, rumo a Jardim.

O engenheiro Paulo Gimenes, da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), e o secretário de Obras de Bonito, Juarez da Silva Santos, ficaram responsáveis pelas adequações necessárias ao projeto. “Estamos preparando a Bonito do Futuro, uma cidade que tem um imenso potencial ecoturístico que, logo, será impulsionado pela Rota Bioceânica. Sem dúvida, essas obras ajudarão a cidade a explorar sua vocação, sem falar que permitirão o crescimento sustentável do próprio município”, avaliou o prefeito.

Odilson se reúne com o governador às 10h desta quinta-feira no Centro de Referência de Assistência Social 2, na Vila Nova Aquidauana. Os prefeitos de Aquidauana, Anastácio, Jardim, Sidrolândia, Bela Vista, Caracol, Bodoquena e Nioaque também devem participar do projeto do Executivo neste dia. Sexta (4), é a vez de representantes de Dois Irmãos do Buriti, Terenos, Corumbá, Ladário, Maracaju, Guia Lopes da Laguna e Porto Murtinho apresentarem suas demandas, elaboradas em várias mãos com as populações locais.