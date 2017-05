População de Terenos recebe atendimento do projeto Unidos pela Fé

A sexta-feira (5) foi movimentada para os moradores do município de Terenos. A parceira realizada entre o projeto social Unidos pela Fé e a prefeitura da cidade resultou na ação social que reuniu diversos atendimentos para a população. O projeto que é mantido pelo deputado estadual Lidio Lopes (PEN) disponibilizou os atendimentos nas áreas de odontologia, jurídica e clinico geral.



Os atendimentos aconteceram em um ônibus adaptado em uma estrutura dinâmica nos períodos matutino e vespertino. “Estava aguardando uma oportunidade dessa faz tempo, pois me separei há quatro anos e não tinha dinheiro para consultar um advogado, aqui resolvi o problema”, afirmou o aposentado Eulindo Cordoba, 75 anos após receber atendimento jurídico.

Quem também conseguiu o resultado pretendido foi o aposentado Ataíde José de Oliveira, 74 anos, durante a consulta médica. “ Peguei o pedido de exames. Isso ajuda porque no posto é muita gente para ser atendido e é muito tumultuado”, observa.

Para a dona de casa, Avelina Pedra dos Santos a espera valeu a pena. “ Eu precisava mesmo desse atendimento que para mim foi excelente. Com o pouco dinheiro não tinha jeito de ir ao dentista, gostei”, disse.

Além dos atendimentos oferecidos pelo ônibus do projeto, o público presente também teve outras opções como corte de cabelo, palestras, aferição de pressão arterial, aferição glicose, preventivo, maquiagem, além de brinquedos infantis para a criançada. “É de parcerias assim que o município de Terenos precisa, o deputado Lidio Lopes e toda sua equipe estão de parabéns. Isso representa uma oportunidade para os moradores do município”, disse o prefeito Donizete Barraco (PMN).

Conforme uma das organizadoras da ação na cidade, a assistente social Rogângela Lemes Tosta, a parceria entre a prefeitura e o projeto Unidos pela Fé proporcionou incentivo para a população. “ Temos que pensar a ação como bem estar físico e social. Esta parceria nos trouxe atendimentos diferenciados, um incentivo para as pessoas cuidarem da saúde”, disse.

Em 2017, o ônibus do projeto já percorreu os municípios de Nova Alvorada do Sul distante a 163 quilômetros de Campo Grande, Antônio João, distante a 280 quilômetros da Capital, e Nioaque, distante a 180 quilômetro de Campo Grande. “Nosso objetivo é poder atender os municípios. É poder retribuir o nosso mandato, dar retorno para as pessoas”, ressaltou o deputado Lidio Lopes.

Veja Também

Comentários