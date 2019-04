População de dez municípios do MS será contemplada com obras de mobilidade urbana

Campo Grande (MS) – Com recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional, moradores de dez municípios serão contemplados com obras de mobilidade urbana, como pavimentação, drenagem, sinalização viária, implantação de calçadas, iluminação pública, ciclovia e construção de ponte de concreto armado.

O governador Reinaldo Azambuja participou na noite desta quinta-feira, dia 04 da cerimônia alusiva ao repasse dos recursos que totalizam R$ 80,219 milhões, ao lado dos ministros Gustavo Canuto (Desenvolvimento Regional) e Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias (Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

Reinaldo destacou que o Avançar Cidades é importante porque os projetos são feitos pelos municípios e atendem as necessidades da população.

Por meio do programa o Governo do Estado conseguiu mais de R$ 200 milhões para levar a universalidade do saneamento básico a vários municípios do Estado.

Os municípios contemplados são Ponta Porã, Paraíso das Águas, Sonora, Aral Moreira, Antônio João, Naviraí, Aquidauana, Maracaju, Ivinhema e Bonito. Desses projetos, três já tiveram o contrato assinado.

De acordo com o ministro Gustavo Canuto, outras 26 propostas de Mato Grosso do Sul também foram pré-selecionadas.

O Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana tem o objetivo de melhorar a circulação das pessoas nos ambientes urbanos.

