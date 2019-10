“População de Campo Grande entendeu a filosofia do Agir Regional”, comemora subsecretário do Procon

O Projeto de Extensão dos Cursos da UCDB, juntamente com a Aciesp e a entidade ‘Mãezinhas do Coração’, participaram do evento com a oferta de cursos e orientações gratuitas - Foto: Divulgação

Nem a forte chuva que atingiu a Região Urbana do Segredo na tarde do último sábado impediu que a 5ª edição do AGIR Regional (Ação de Gestão de Inadimplência para Regularização) fosse um sucesso. O evento aconteceu na Escola Municipal Nerone Maiolino e todas as vagas de cursos na plataforma de consumo consciente foram preenchidas. Além do Procon Campo Grande, vários parceiros participaram da ação como a FM UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) e Associação de Capacidade de Economia Solidária do Povo (Aciesp).

O subsecretário do Procon Campo Grande, Valdir Custódio explica o diferencial do evento, que visa a educação financeira e a conscientização do consumidor. “Nós vamos estender para a comunidade um atendimento que não é trivial, mas pertence ao Procon. Através do programa de Consumo Consciente ensinamos o aproveitamento integral de todos os recursos que estão na mão do consumidor. Sejam aqueles que potencialmente podem gerar renda ou aqueles que impactam diretamente no desperdício, ambos com reflexo direto na economia familiar”.

Pensando na conscientização do consumidor, e na geração de renda, o Projeto de Extensão dos Cursos da UCDB, juntamente com a Aciesp e a entidade ‘Mãezinhas do Coração’, participaram do evento com a oferta de cursos e orientações gratuitas. “A FM UCDB se uniu ao Procon e com a Aciesp para levar até a população, cidadania, educação e saúde. Tenham a certeza que tudo foi feito com muito amor, espero que saiam daqui melhores do que chegaram”, ressaltou a gerente comercial da FM UCDB, Juseli Rezende, durante sua fala no evento.

A aluna do curso de maquiagem, Edilaine Pereira, de 26 anos, participou do curso e disse que vai colocar em prática o que aprendeu. “Eu gostei muito de fazer o curso, a minha intenção é ganhar uma renda extra, já vou começar a praticar com minhas amigas”.

O prefeito Marquinhos Trad, que também prestigiou a ação no Bairro Jardim Vida Nova, ressaltou que neste momento de crise que o Brasil enfrenta é muito importante buscar conhecimento no sentido de complementar a renda familiar. “Esse trabalho beneficia àqueles que momentaneamente estão buscando alguma oportunidade, ou seja, que estão fora do mercado de trabalho. E, para essas pessoas a Prefeitura de Campo Grande, por meio do Procon Municipal, oferece esses cursos que podem criar oportunidades para complementar o orçamento familiar”.

O AGIR é o encaminhamento para agilização de cada situação pendente, ou seja, é uma maneira rápida que o Procon Campo Grande criou para o consumidor negociar suas dívidas. “Só no AGIR o consumidor consegue condições exclusivas para renegociar suas dívidas em qualquer Estado do Brasil”, informou Valdir Custódio.

Além das empresas Energisa e Águas Guariroba, que ofereceram consulta de débitos e a inscrição para o Programa de Tarifa Social, a Defensoria Pública também esteve no evento, orientando os consumidores. O SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito) e o Cartório também fizeram consultas e orientações.

“Todos os envolvidos no AGIR Regional estão de parabéns. É brilhante esse trabalho de sair da sede e trazer os parceiros aqui para os bairros, porque assim a população tem acesso facilitado aos serviços essenciais e, o mais importante nessa parceria, a educação, já que as pessoas que por aqui passam vão sair com uma formação para ingressar no mercado de trabalho. O Procon e os parceiros fazem esse trabalho de oportunizar conhecimento gratuitamente. Contem com a Defensoria Pública para os próximos eventos”, assegurou o coordenador do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa do Consumidor, Homero Medeiros.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, as crianças se divertiram com as doações de cães e gatos.

O diretor-presidente da FM UCDB, Padre João comentou sobre a importância do AGIR Regional e da parceria com o Procon Campo Grande. “Falando como a Bíblia nos ensinou: com os cursos estamos lançando as sementes. Agora basta cada pessoa plantá-las de alguma maneira. Aprender uma profissão nova abre horizontes e nós estamos dispostos a ajudar quem precisa. O AGIR permite que a gente possa chegar até as pessoas. Todos temos os mesmos objetivos, ajudar o próximo”.

O diretor-presidente da Aciesp, Devanir Ramos, disse que essa parceria nasceu para ajudar o próximo, e que está muito feliz com o resultado. Devanir também fez questão de agradecer o empenho dos professores pelo trabalho voluntário. “O subsecretário Valdir encabeçou o projeto que veio ao encontro com o que a Aciesp sempre se propôs a fazer: ajudar o próximo. Então, unimos forças e o Valdir trouxe também a UCDB, e com três mãos unidas conseguimos realizar esse evento tão especial para vocês. Agradeço também os nossos professores que são voluntários e dedicam seu tempo para que tudo isso possa acontecer”.

Atrações

A abertura do evento contou com a apresentação do cantor Kauan Araújo, Dila Alves e Kauan Oliveira. As crianças com idade até 12 anos também tiveram espaço garantido no evento, com atividades voltadas para elas que contou com muitas brincadeiras e a distribuição de picolé. A programação contou com o Concurso de Cantores Mirins, que premiou sete crianças, e contou com apresentação especial de Arthur Carvalho.

“O AGIR tem se consolidado. As pessoas entenderam a filosofia deste evento, que é realizado 100% com doações. Não gastamos dinheiro público, já que tudo é feito através da contribuição de parceiros e voluntários capitaneados pelo Procon. Esta edição contou com a ajuda de dois grandes parceiros: FM UCDB e Aciesp. Sem eles este evento não aconteceria. A gente está aqui para plantar boas sementes para sociedade”, finalizou o subsecretário Valdir Custódio.