População de Aquidauana lota Ginásio para reinauguração com a presença do governador

Campo Grande (MS) – Uma grande festa marcou a reinauguração do Ginásio Poliesportivo José Campelo, em Aquidauana, que aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 11. O Ginásio, que foi todo reformado com recursos do Governo do Estado, ficou moderno e equipado para receber população e atletas.

A partida de estreia, foi entre a seleção de Aquidauana e o time da Federação de Futsal de Mato Grosso do Sul, e contou com a presença do governador Reinaldo Azambuja.

Fundado na década de 1970, o Poliesportivo José Campelo foi fechado em 2013 devido a problemas estruturais.

O Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazar (Fundesporte), repassou R$ 450 mil para a Prefeitura executar a obra de revitalização. O local recebeu novas instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias para voltar a receber jogos e eventos.

Também passaram por reforma a cobertura, o piso e a arquibancada. A estrutura recebeu pintura, acabamento, vidraçaria e revestimento novos. Tudo conforme exige o Corpo de Bombeiros.

