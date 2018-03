População das Moreninhas aproveita domingo para aorveitar serviços da Ação Jovem

Foto: Geronimo Interlandi

A população das Moreninhas aproveitou a manhã deste domingo (11) para utilizar os diversos serviços ofertados durante a a primeira Ação Jovem deste ano. Na praça do Bairro Moreninhas 3, na Rua Barreiras nº 400, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude (Subjuv), e apoio de mais de 25 parceiros, levou cidadania e serviços sociais para contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população.

O aposentado de 81 anos, Luiz Severo, conta que se aproveita as ações para cortar o cabelo, e hoje, não foi diferente. “Vim aqui aproveitar para cortar o cabelo e ficar com o corte em dia. Sempre aprticipop”, disse.

Quem também quia aproveitar o serviço foi a empregada doméstica Kamila Aquino, de 26 anos. Ela lebou os dois filho e mais uma sobrinha. “Vim trazaer as crianças opara cortar o cabelo, ir ao dentista e também brincar. É um dia para aproveitarmos os serviços e deicar a criançada se divertir”, afirmou.

Já o guarda municipal Anderson camilo, de 37 anos, levou os filhos para brincar. “Eu trouxe as crianças para se divertir. Elas já comeram algodão doce, pintaram o rosto e ar estou levando uma mudar de acerola para plantar no qintal de casa”, contou.

Diversos foram os serviços ofertados que vão desde atendimento de saúde, orientações jurídicas, espaço para crianças, esporte, doação de mudas e livros, renegociação de dívidas, corte de cabelo gratuito, a participação da banda do Exército Brasileiro, realização de orientações e tratamento de saúde bucal a apresentações culturais.

Visitando a ação, o prefeito destacou a parceria dos envolvidos. “Diversos órgãos públicos estão aqui hoje, fazendo esse evento acontecer. Como sempre digo não fazemos nada sozinho, esta ação vem amis uma vez demonstrar que com apoio de todos, seja do público, ao privado, podemos melhorar a vida das pessoas e levar ações concretas para a população”, disse.

Ainda neste ano estão previstas outras oito atividades. “A Ação Jovem é um projeto muito importante que a gente desenvolve, porque nesta ação a gente consegue reunir diversos atores da sociedade tanto empresas, como entidades da sociedade civil e promovemos um domingo de confraternização nesses bairros, porque levamos serviços odontologicos, medicos, atividades desportivas, mas levamos alegria as pessoas”, explicou o subsecretário de Políticas para a Juventude Maicon Nogueira.

Ainda segundo ele, em 2017 foram feitos cinco eventos e a média de público foi de mais de 1 mil pessoas. As atividades aconteceram nos bairros Coophasul, Aero Rancho, Ana Maria do Couto e nos Jardins Portal Caiobá e Carioca.

Para o coordenador de Ações e Projetos da Subjuv, Wilson Lands, a Ação Jovem tem como objetivo principal promover ações interligadas entre o poder público municipal e a iniciativa privada, fortalecendo o voluntariado. “Esta ação é um dos maiores projetos sociais desenvolvidos pela Subsecretaria e só é possível devido ao apoio de toda a comunidade e a participação de pessoas que estão interessadas em ajudar a população”, destacou.

Dentre os voluntários destacam-se os cerca de 30 barbeiros que estiveram a ação. “Conseguimos reunir cerca de 30 profissionais aqui fazendo cortes masculinos, das melhores barbearias da Capital eu fazendo o corte feminino”, explicou o servidor e cabeleireiro Marcos Rogério, da Subju.

Parceiros

Entre os órgãos públicos e empresas participantes da ação está a Subsecretaria de Políticas para a Juventude, que fez a inscrição para os cursos profissionalizantes: Telecentro da Juventude e Curso de Capacitação Profissional; a Subsecretaria de Políticas para as Mulheres (Semu), que levou orientação ao enfrentamento à violência contra a mulher e distribuiu cartilhas informativas; a Secretaria Municipal de Educação (Semed), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), que fez a doação de mudas frutíferas.

A Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (EMHA), com a renegociação de dívidas e cadastro; a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), que fez o Cadastro Único; a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) com a doação de livros; a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesde), que levou orientações sobre prevenção ao uso de substâncias psicotrópicas (substância química) com a Superintendência de Ações Preventivas ao Uso de Drogas (Sapud) e a Guarda Municipal.

Participaram ainda, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), que levou o Clube do Setinha – Jogo de argolas e dicas para educação para o trânsito; a Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), fez o aconselhamento e encaminhamento, testes de Doença sexualmente transmissível (DST); a Fundação Municipal de Esporte (Funesp) levou ações recreativas; a Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU) fez o Censo Cidadão que.

Também esteve presente a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), que levou uma equipe para realizar o serviço de limpeza no local (roçada, poda de árvore), a reposição de lâmpadas queimadas e o serviços de tapa-buraco; a Solurb Soluções Ambientais, que promoveu uma educação ambiental por meio do Projeto Reciclando Nossas Atitudes, fez ainda uma exposição de artesanato com materiais recicláveis e a importância dos R’s da reciclagem para reaproveitamento de resíduos recicláveis e geração de renda.

As Associações Atléticas das universidades de Campo Grande também levaram atividades relacionadas aos cursos, como atendimento de saúde, orientações sobre atividades físicas, brincadeiras para crianças e jogos esportivos; Grudão Doces que fez a doação de algodão doce; o Centro de Formação de Condutores Rodão; a Pax São João Batista e a Velutex, que fez a doação de tintas para revitalização da praça.