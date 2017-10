Pontuação de inscritos em Processo Seletivo para administrativos da Educação está disponível no DOE

Campo Grande (MS) – A edição desta terça-feira (31.10) do Diário Oficial do Estado (DOE) traz a pontuação obtida pelos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado – SAD/SED/ADM/2017 para funções administrativas na Educação.

De acordo com o Edital nº 1/2017 – SAD/SED, de 5 de outubro de 2017, serão classificados para contratação quatro candidatos para cada vaga oferecida nesse edital, de acordo com a pontuação obtida na Avaliação Curricular, a fim de formação de cadastro de reserva para o presente Processo Seletivo.

A relação completa com os inscritos e respectivas pontuações está disponível da página 13 até a 40. Confira o DOE n° 9523.

Emilia Sbrocco Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

