Pontos de alagamento interditam faixas da Marginal Tietê

Pontos de alagamento bloqueiam faixas nos dois sentidos da Marginal do Tietê. No sentido Rodovia Ayrton Senna, o congestionamento começa na Ponte dos Bandeirantes e vai até a altura da Ponte das Bandeiras, onde há um alagamento intransitável. Já no sentido da Rodovia Castello Branco existe bloqueio nas pistas locais e expressas próximo à Ponte Aricanduva, com trânsito de 11 km.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 8h20, informou que há bloqueios na altura da Ponte Atílio Fontana, Ponte do Tatuapé, Ponte das Bandeiras, Ponte da Casa Verde, Ponte Presidente Dutra, Ponte Jornalista Walter Abrahão e próximo da saída para a Rodovia Castello Branco. A recomendação é para não acessar estas regiões.

O Corpo de Bombeiros informou que, das 00h00 às 07h00 horas foram registrados 13 chamados para quedas de árvores, 49 para enchentes e 13 para desabamentos e desmoronamentos.

Pessoas relatam pelas redes sociais que estão paradas há horas no trânsito da Ponte da Casa Verde e Ponte das Bandeiras devido aos alagamentos que bloqueiam completamente as vias e que ainda não foram eliminados.