Ponto tradicional, Cidade do Natal será cedida pelo Governo para a Prefeitura da Capital

O governador Reinaldo Azambuja assinou nesta terça-feira um Termo de Cessão de Uso da área da “Cidade do Natal”, localizada no Estacionamento do Parque das Nações Indígenas.

Administrada pelo governo do Estado, através do Imasul, a “Cidade do Natal” será cedida para a Prefeitura Municipal de Campo Grande, para à realização de eventos festivos e assistenciais.

De acordo com o “Termo Administrativo de Cessão de Uso”, a sublocação para terceiros de forma temporária é permitida, mediante pagamento e diária estabelecida por decreto estadual que regulamenta cobrança de taxas e serviços. Cinquenta por cento do valor será recolhido ao Imasul, para que o mesmo aplique o recurso em melhorias e conservação da Cidade do Natal.

A Cidade do Natal, nos altos da Afonso Pena, foi inaugurada em 2009 para receber os festejos de fim de ano da Capital. O evento, que envolvia decoração, gastronomia e atrações artísticas deixou de ser realizado em 2016.

Na ocasião também foi assinado um Termo de Cooperação Técnica entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura Municipal de Campo Grande para integração e intercâmbio de informações para o combate à corrupção e monitoramento de despesas públicas.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

