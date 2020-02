Ponto de Vista discute parto humanizado e violência obstétrica neste domingo

Programa pode ser acessado pelo YouTube da Casa de Leis - Foto: Divulgação/TV ALEMS

O Ponto de Vista que estreia neste domingo (16) é dedicado às gestantes que acompanham a TV ALEMS. O programa traz duas entrevistas sobre parto humanizado e a violência obstétrica. As convidadas são a doula Katiuce Assis e a defensora pública Thais Dominato, vencedora do Prêmio Innovare 2019.

Atuando como doula há quatro anos em Campo Grande, Katiuce falou sobre as experiências que teve com os partos de seus filhos e que a levaram a se tornar também uma entusiasta do nascimento humanizado, tendência que tem ganhado espaço na discussão sobre maternidade em todo o país. Ela também aproveitou a conversa para falar sobre as principais atividades desempenhadas pelas doulas junto às grávidas e suas famílias.

Violência Obstétrica – A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul ganhou pela primeira vez o Prêmio Innovare, que homenageia as melhores práticas do sistema de justiça brasileiro, em 2019. O projeto vencedor é executado pela defensora Thais, que coordena o Núcleo de Promoção e Defesa da Mulher da instituição. A profissional há dois anos promove uma interlocução com as equipes médicas do Estado e as futuras mães a fim de promover a divulgação dos direitos da gestante.

Apresentado pelo jornalista Paulo Radamés, o Ponto de Vista é o programa da TV ALEMS onde o Direito encontra a política, sempre trazendo ao telespectador as atualizações jurídicas em pauta no cenário nacional. As edições são exibidas pelo canal 9 da NET, às terças (17h30) e quintas-feiras (13h30), além dos domingos (11h30), mas também podem ser conferidas pelo Youtube do Legislativo estadual.