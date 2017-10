Pontes de concreto encurtam distâncias e dão segurança a milhares de famílias em Amambai e região

Essa é a primeira vez na historia que o município recebe pontes de concreto; são nove de uma só vez

Campo Grande (MS) – Obras que estão mudando a vida de milhares de famílias e abrindo caminho para o desenvolvimento. Assim grande parte da população de Amambai define a construção de nove pontes de concreto que estão sendo realizadas no município pelo Governo do Estado. Ao todo o são 90 pontes de concreto em 39 municípios de Mato Grosso do Sul. Alternativas de transporte e produção, as obras beneficiam diretamente 773 mil pessoas (segundo dados do IBGE). “Significam desenvolvimento, progresso e, principalmente, integração entre os municípios”, afirma o governador Reinaldo Azambuja.

O produtor rural, seo Edson Bambil, de 70 anos, mora na região da Pedreira. Para ele, a chegada da ponte de concreto trouxe um pouco de desconfiança, mas durante o acompanhamento da obra as mudanças para melhorar a região ficam mais sólidas.

“Sempre teve ponte de madeira aqui. Toda vez rodava (caía). Os caminhões que passam carregados das propriedades aqui da região e também as chuvas derrubavam direto. Ai era um Deus nos acuda, porque a gente ficava ilhado e tinha que andar 80 quilômetros para chegar em Amambai. No começo eu fiquei desconfiado que essa ponte ai num ia dar certo. Acompanhei a obra toda. Mas o engenheiro que tocou aqui é muito bom. Gostei bastante. Agora acabou o sofrimento. Tá boa demais da conta. É o desenvolvimento chegando no nosso município né?”, comemora Bambil

A dona de casa Sirlene Rezende Luz, de 34 anos, diz que ficou aliviada com a construção da ponte sobre o Rio Ijogui porque dois de seus quatro filhos passam por ela todos os dias no transporte escolar. Além disso, o marido que trabalha nas fazendas da região também consegue se locomover com mais segurança.

“Meu esposo passa por essa ponte muitas vezes por dia. Ele falou que agora está 100%. A mudança foi grande mesmo pra gente que mora aqui, você nem imagina. E também meus filhos, a Jeniffer de 13 anos e o Davi de 11 estudam em Amambai. Mãe você sabe como é né, a gente sempre se preocupa. Mas essa ponte tem deixado todas nós mais tranquilas, principalmente em dia de chuva. O governador Reinaldo Azambuja e o prefeito Dr. Bandeira acertaram nessa construção”, frisa Sirlene.

Cláudio Antônio Felski, de 53 anos, é morador da região da Ponte do Moroti há pelo menos 30 anos. Para ele a ponte vai encurtar distâncias e melhorar a vida de todos, trazendo mais riquezas para a região.

“Essa ponte aqui, de concreto armado, tá bonita de se ver. Ainda não esta totalmente pronta, mas vai ser uma mão na roda porque liga Amambai a Juti, Iguatemi e outros municípios, encurtando distâncias. Por aqui passa muita gente que trabalha em fazenda, a criançada que mora na zona rural e vai pra escola no transporte escolar. Também abre mais um caminho para escoar a produção agropecuária com segurança. Hoje a gente vê por aqui caminhões circulando com 60 toneladas de carga. As pontes de madeiras não aguentam mesmo. Então posso te dizer que, com toda certeza, vai melhorar a vida de muita gente”, afirma Cláudio.

Na avaliação de Maurício Figueiredo Pereira, de 37 anos, só de ter a ponte já é um avanço e tanto. Segundo ele, o local passava mais tempo sem ponte do que com ela, causando transtorno para os moradores e produtores rurais da região, que precisam fazer um caminho extremamente mais longo e desgastante.

“Eu moro há 20 anos aqui na região. E pra mim o desenvolvimento é essencial. Nosso município tem crescido bastante nos últimos anos. Mas antes de mandarem construir essa ponte de concreto aqui eu te afirmo que nem ponte tinha. A gente não podia contar. Rodava (caiía) mais de uma vez por ano. Ai vinha o transtorno porque a volta que tem que dar é muito maior. Ficava ruim pra nos que trabalhamos aqui e pras criançadas que precisam ir para a escola. Agora essa obra abre para a gente mais um acesso importante. O governo tá administrando bem nosso dinheiro porque tá fazendo muita coisa em Amambai. A gente tem que reconhecer. Tá de parabéns”, afirma Maurício.

Segundo o prefeito de Amambai, Dr. Bandeira, o governador Reinaldo Azambuja está construindo nove pontes de concreto no município. Bandeira diz ainda que nunca na história do município houve uma gestão estadual tão municipalista, que olhasse para os moradores das regiões mais afastadas. Entre as mais danificadas, Bandeira citou a da Escola Agrícola, por onde passam cerca de 90 alunos todos os dias.

“Aqui em Amambai são nove pontes que estão sendo construídas. Umas são exclusivamente dentro do município e outras ligando uma cidade a outra, por exemplo, entre Amambai e Coronel Sapucaia, Amambai e Tacuru. É um investimento muito importante para o escoamento da safra e da produção agropecuária da nossa região. Aqui a economia gira essencialmente na produção de soja e milho, junto com a pecuária de corte. Nós só temos a agradecer esse olhar do nosso governador Reinaldo Azambuja pela nossa população. É a primeira vez que Amambai tem pontes de concreto e nove de uma vez só. Estamos muito contentes porque, além de segurança para nossos moradores e alunos, abrem novos caminhos para o desenvolvimento”, destaca Bandeira.

Os investimentos maciços do Governo em pontes de concreto tiveram início com reparos emergenciais em dezenas de estruturas danificadas pelas fortes chuvas que atingiram o Estado no final de 2015. A substituição das pontes de madeira por concreto foi ponto fundamental devido ao alto custo. Hoje, construir uma ponte de madeira de 10 metros custa pelo menos R$ 200 mil. Além disso, o custo da manutenção faz com que esse valor fique ainda mais inviável.

“Todas as pontes que foram substituídas pelas de concreto estão sendo construídas com projetos executivos para garantir a qualidade e o bom emprego do dinheiro público. Estamos realizando um serviço que vai garantir que as novas edificações perdurem por anos. Nunca se investiu tanto na construção de pontes de concreto na história do Estado. Vamos totalizar o maior número já erguido desde a criação de Mato Grosso do Sul em 1977. Isso induz o desenvolvimento e dá mais conforto e segurança para nossa população sul-mato-grossense, além daqueles que precisem passar pelas nossas estradas. Isso reforça nosso compromisso com a qualidade de vida de todos”, afirma Reinaldo Azambuja.

Em Amambai as novas pontes de concretos estão localizadas:

Três sobre o Rio Ijogui: na estrada velha de Coronel Sapucaia; na estrada que liga Macaúba a Tacuru; na região da Pedreira;

Duas sobre o Rio Amambai: uma que liga Porto Tarumã a Aral Moreira; e a ponte da escola Agrícola, que liga São Sebastião a Macaúba Primor.

Sobre o rio Cangueri: na MS 485 que liga Amambai a Secador;

Sobre o rio Moroti: onde passa a estrada Santa Felícia e vai ligar Amambai a Iguatemi, Juti e Naviraí;

Sobre o córrego Macaúba/ Primor;

Sobre o córrego São Sebastião.

