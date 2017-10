Ponte vence o Flamengo e sai da zona de rebaixamento

Com um gol de Jean Patrick no segundo tempo, a Ponte Preta derrotou o Flamengo na noite desta segunda-feira (2), em Campinas, e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, empurrando o Sport para sua posição. O jogo encerrou a 26ª rodada da série A, que agora será interrompida até o próximo dia 11, para dar lugar aos jogos da Seleção Brasileira contra a Bolívia e o Chile pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Na volta, o Flamengo fará o clássico Fla-Flu com o Fluminense, e a Ponte jogará novamente em casa contra o Santos.

Com o resultado, o time campineiro quebrou uma série de quatro jogos sem vitórias e subiu para a 15ª colocação, com 31 pontos, um a mais do que o Sport, primeiro do grupo de descenso. Já o Flamengo terminou a rodada em sétimo, com 39 pontos, e ainda teria vaga na pré-Libertadores, pois o Cruzeiro, que está no G6, já está classificado, como campeão da Copa do Brasil. O líder do campeonato é o Corinthians, com 55 pontos.

No Estádio Moisés Lucarelli, o goleiro Diego Alves, do Flamengo, ainda defendeu um pênalti, cobrado por Lucca, mas o time não conseguiu nem mesmo o gol de empate, embora atuasse com um homem a mais no segundo tempo, quando o volante Naldo foi expulso. O time carioca já vinha de dois resultados ruins nas últimas partidas: empate com o Avaí, que também está na zona de rebaixamento, por 1x1, pela série A; e a perda da Copa do Brasil para o Cruzeiro nos pênaltis.

Pela série C do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza derrotou o Sampaio Corrêa por 1x0, no primeiro jogo das semifinais da série C, na capital cearense, e jogará pelo empate na partida de volta, em São Luís. O mesmo ocorrerá com o CSA, que derrotou o São Bento, em Sorocaba, também por 1x0, neste domingo. Os quatro já estão classificados para a série B.

