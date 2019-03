Ponte na MS-270, em Itaporã, está recuperada e tráfego foi liberado

Campo Grande (MS) – A ponte de madeira sobre o Córrego Sardinha, na rodovia MS-270, em Itaporã, que foi avariada devido à forte correnteza do córrego após o temporal do último dia 12, está recuperada e o tráfego no local foi liberado.

A reconstrução de parte da estrutura foi executada em caráter emergencial pela Agesul, atendendo aos moradores e produtores rurais das comunidades de Peroba e Tatuí e do distrito de Itahum.

O acesso pelo córrego é essencial também para escoamento da produção local e passagem dos veículos que realizam a coleta de resíduos sólidos na cidade de Itaporã, e necessitam se deslocar até o transbordo para dar destino as suas cargas.

O prefeito de Itaporã, Marcos Pacco, informou que a parceria da Agesul foi fundamental para restaurar a ponte, que é de extrema importância para o setor agropecuário.

Além da ponte sobre o Córrego Sardinha, o temporal danificou outras passagens de madeiras localizadas em estradas vicinais, segundo o prefeito. A prefeitura recuperou ao menos três pontes, além dos acessos às propriedades rurais.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)