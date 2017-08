Ponte de Concreto vai proporcionar integração à população do município de Nioaque

O Governo de Mato Grosso do Sul está com processo licitatório em andamento para construir uma ponte de concreto sobre o córrego Arara, no Assentamento Irapurú.

Conforme dados da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), a estimativa é que sejam investidos na obra R$ 868,7 mil – recursos do Estado e da União, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Para o governador Reinaldo Azambuja, a construção objetiva o desenvolvimento e o progresso de Nioaque.

No total, o Governo do Estado prevê investir mais de R$ 104 milhões na construção de 90 pontes de concreto em 39 municípios de Mato Grosso do Sul.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

