Ponte de concreto em Japorã vai integrar assentamentos, aldeias e distritos

A ponte de concreto armado que o Governo do Estado constrói sobre o Córrego Japorã, na MS-386, vai integrar uma região composta por assentamentos, aldeias e distritos.

A travessia de concreto possui 20 metros de comprimento por seis de largura. Na obra, o Governo de Mato Grosso do Sul investe mais de R$ 1 milhão, conforme dados da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

Para o governador Reinaldo Azambuja, a construção objetiva o desenvolvimento e o progresso de Japorã.

No total, o Governo do Estado prevê investir mais de R$ 104 milhões em 90 pontes de concreto em 39 municípios de Mato Grosso do Sul. Este é o maior número de pontes de concreto já construídas em toda a história do Estado.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

