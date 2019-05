Ponte da Freguesia do ó permanece interditada até 2ª feira

A Ponte da Freguesia do Ó, na zona norte da capital paulista, permanecerá bloqueada entre as 22h de sexta-feira, 10, e 5h da manhã desta segunda-feira, 13, para obras de recuperação estrutural que serão feitas na pista central da Marginal Tietê, no sentido da rodovia Ayrton Senna, sob a ponte.

Em fevereiro, a ponte foi bloqueada. Foi a segunda estrutura que sofreu intervenção desde que o Município decidiu fazer vistorias sobre a segurança de pontes e viadutos.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que irá monitorar o trânsito nas imediações durante todo o fim de semana.