Ponta Porã sediará Seminário Regional de Políticas Públicas para Mulheres

A Subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Luciana Azambuja, esteve em reunião com o Prefeito Helio Peluffo Filho (PSDB) e com o Procurador Jurídico do Município, dr. Ricardo Soares, conversando sobre a reativação do organismo gestor de políticas para mulheres e pactuando parcerias no combate à violência contra mulheres.



A primeira ação em Ponta Porã será a realização de uma etapa do Seminário Regional “Políticas Públicas para Mulheres”, no mês de março, como parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher. “Ponta Porã é um município estratégico, de fronteira seca, com particularidades e necessidades específicas no que tange às políticas públicas para mulheres, e a compreensão do prefeito sobre a importância do diálogo, do empoderamento e da busca pela autonomia das mulheres é essencial para que possamos desenvolver um bom trabalho no atendimento à população. Saímos muito satisfeitas da reunião”, afirmou a Subsecretária.



O Prefeito Helio Peluffo Filho colocou-se inteiramente à disposição, tendo havido também tratativas da Subsecretaria Luciana com a Secretaria Municipal de Educação, Maria Leny Antunes Klais e com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Vera Oliveira.

