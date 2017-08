Ponta Porã e Pedro Juan recebem 1º Desafio Internacional de Triathlon de La Frontera

O 1º Desafio Internacional de Triathlon de La Frontera será disputado no dia 1º de outubro, em Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, e deverá reunir atletas da fronteira do Brasil com o Paraguai e de outras regiões dos dois países.

A prova no sistema de TriChallenge, que junta as modalidades de Mountain Bike, Canoagem e Corrida de rua, terá a parte de corrida e canoagem em Pedro Juan Caballero e o ciclismo em Ponta Porã. O objetivo dos organizadores é atrair para Ponta Porã e Pedro Juan Caballero um grande número de atletas do Brasil e do Paraguai e tornar a prova uma referência da modalidade de Triathlon.

Veja Também

Comentários