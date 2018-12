Pompeo pede que colega saudita avance na investigação sobre Khashoggi

EFE/Michael Reynolds

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, pediu ao seu homólogo saudita, Adel al Jubeir, que avance na investigação sobre o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no consulado do reino em Istambul.



Pompeo e Al Jubeir conversaram sobre a "importância de avançar na investigação da morte de Jamal Khashoggi", assim como "as próximas conversas relacionadas com o conflito do Iêmen", informou em comunicado o Departamento de Estado dos Estados Unidos.



A reunião, em Buenos Aires, na Argentina, transcorreu em paralelo à Cúpula dos Líderes do G20 (que reúne as maiores economias mundiais).



Khashoggi foi assassinado no último dia 2 de outubro no consulado da Arábia Saudita em Istambul, segundo reconheceu Riad, onde estava para recolher documentos que lhe permitissem se casar com sua noiva turca.



No consulado lhe esperavam um grupo de agentes chegados da Arábia Saudita, alguns deles próximos ao príncipe herdeiro, Mohammad bin Salman.



Apesar de o príncipe ter negado envolvimento no crime, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA) concluiu, na semana passada, que foi ele quem ordenou o assassinato de Khashoggi.