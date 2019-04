Pompeo: atentados no Sri Lanka tiveram provável inspiração no EI

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, declarou que os atentados terroristas do fim de semana no Sri Lanka foram realizados provavelmente por inspiração de militantes do grupo Estado Islâmico.



A afirmação foi feita em entrevista à CBS News nessa quarta-feira (24).



Até agora, chega a 359 o total de mortos nos ataques suicidas a bomba, realizados simultaneamente domingo (21) em Colombo, a capital do país, em uma localidade da região leste.



A polícia deteve 60 indivíduos — entre eles integrantes do grupo muçulmano local National Towheeth Jamaath. As autoridades investigam uma possível conexão com militantes do Estado Islâmico e de outros grupos.



Na entrevista à rede CBS, o chanceler americano afirmou: “todos os indícios levam à conclusão de que os atentados foram, no mínimo, inspirados no Estado Islâmico.”



Pompeo não chegou a declarar que os terroristas tenham conexões diretas com militantes do Estado Islâmico.



Há americanos entre os mortos. Os Estados Unidos enviaram investigadores com o fim de colaborar com as autoridades locais.



*Com informações da NHK (emissora pública de televisão do Japão)