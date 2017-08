Polpa do dente de leite é esperança para o tratamento de doenças

O momento em que o dente de leite das crianças está prestes a cair costuma ser rodeado de crenças e de brincadeiras. Enquanto alguns pais incentivam os pequenos a colocarem o dentinho embaixo do travesseiro à espera da fada do dente, outros guardam para transformar em um pingente. O que poucos sabem: ricos em células-tronco, esses dentes são vistos como importantes fontes para a medicina regenerativa.

O hematologista e diretor técnico da Criogênesis, Dr. Nelson Tatsui, explica que a polpa dos dentes de leite contém células-tronco do tipo mesenquimal, queapresentam grande potencial de multiplicação para possíveis aplicações em futuras terapias. “As mesenquimais têm capacidade de, em laboratório, se transformar em uma variedade de outras células para a reparação de tecidos, como muscular, nervoso, ósseo, além de cartilagem, pele e outros tecidos epiteliais. Além disso, as células-tronco que são encontradas nos dentes de leite são multipotentes e imunotolerantes, ou seja, servem tanto ao doador como para a sua família”.

A dentista Dra. Adriana Calles, que coleta o material em Campo Grande, explica que a coleta é um processo não-invasivo, pois a queda do dente ocorre naturalmente nas crianças entre 5 a 12 anos de idade. “O material deve ser acondicionado em um kit específico de transporte e enviado imediatamente à clínica de armazenamento para o devido processamento laboratorial, onde serão retiradas as células-tronco da polpa do dente - daquele pedacinho de “carne” que está grudado no dente. Assim que a polpa é removida, enzimas são aplicadas para retirar as células da mesma. No entanto, caso o dente venha a cair antes da consulta, é necessário que a família possua o kit de transporte para o acondicionamento correto”, finaliza.

Mais informações: https://criogenesis.com.br/medicina-regenerativa/polpa-do-dente-de-leite/

Sobre a Criogênesis

A Criogênesis, que nasceu em São Paulo e possui mais de 13 anos de experiência com células-tronco, é acreditada pela AABB (Associação Norte Americana de Bancos de Sangue) e certificada pela IQNet NBR ISO 9001:2015. A clínica é referência em serviços de coleta e criopreservação de células-tronco, medicina reprodutiva, gel de plaquetas e aférese, incluindo a diferenciada técnica de fotoférese extracorpórea. Sua missão é estimular o desenvolvimento da biotecnologia através de pesquisas, assegurando uma reserva celular para tratamento genético futuro. www.criogenesis.com.br

