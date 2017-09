Polônia lembra os 78 anos do início da II Guerra Mundial

A Polônia lembra hoje (1º) o 78º aniversário do início da II Guerra Mundial, que começou no dia 1º de setembro de 1939 quando os primeiros projéteis alemães caíram no forte polonês da península de Westerplatte, em Gdansk (norte do país), então a cidade livre de Danzig.

"Devemos aprender as lições do passado e lembrar que aqui, há 78 anos, aconteceu a primeira batalha da II Guerra Mundial, onde se impôs o pesadelo alemão nazista que acabou com dezenas de milhões de vidas no mundo todo, colocando a Polônia por seis anos sob a cruel ocupação alemã", disse a primeira-ministra polonesa Beata Szydlo, durante evento em Westerplatte.

O presidente da Polônia, Andrzej Duda, que também participou do ato, falou do ataque a esta península como um "símbolo da brutalidade alemã e do heroísmo dos poloneses".

A II Guerra Mundial deixou na Polônia seis milhões de mortos, perto de 20% da população, entre eles cerca de três milhões de judeus.

