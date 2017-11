Políticos catalães prestam depoimento à Justiça

ESPORTE Perto do título, Corinthians vê vaga na Libertadores já garantida após triunfo

ESPORTE Massa celebra temporada 'bônus' na F-1: 'Me diverti com o carro deste ano'

EDUCAÇÃO Com foco no incentivo à leitura, Prolerzinho atende 400 alunos da Reme até a próxima semana

PROJETO DE LEI Senado aprova projeto de Bezerra que assegura direitos a mulheres com câncer de mama

Enquete

Mesmo com todas as campanhas de conscientização no trânsito, qual infração você continua a cometer?

Dirigir em velocidade acima da permitida Desrespeitar o sinal do semáforo Beber e dirigir Usar o celular ao volante Votar Resultados