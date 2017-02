Política espacial de Trump deve priorizar PPPs, dizem fontes

Espera-se que a política espacial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fomente o investimento privado, ao passo em que deve favorecer metas de curto prazo, como mandar os astronautas de volta para a órbita da lua até 2020, de acordo com membros da indústria e autoridades do governo.

Com base em entrevistas de oficiais e cópias de memorandos enviados à Casa Branca, os auxiliares de Trump preveem que uma das principais prioridades da Nasa seria promover parcerias público-privadas para operações no espaço.

Nenhuma decisão foi tomada ainda, e os passos para alterar os programas existentes, ou lançar programas novos, aguardam pela nomeação do chefe da Administração Nacional de Espaço e Aeronáutica. Assessores de Trump têm ordens para adiar decisões importantes até que um conselho espacial do governo seja formalmente criado, dizem pessoas familiarizadas ao assunto. Fonte: Dow Jones Newswires.

