O policial militar reformado Márcio José Deodato foi assassinado na noite desse sábado (22) quando bandidos num carro passaram atirando contra pessoas que estavam num bar na Pavuna, zona norte do Rio. Uma patrulha do 41º Batalhão de Polícia Militar foi acionada, mas já encontrou Deodato e outro homem mortos. Uma terceira vítima ficou ferida no braço e foi medicada. A polícia ainda não tem a identidade dos criminosos. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios.

