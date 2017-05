Rio, 20/05/2017 - Um policial militar ficou ferido neste sábado em tiroteio na Favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio.

Segundo informações do comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília, policiais foram atacados a tiros por criminosos na região conhecida como Praça do Índio, no início da tarde.

No confronto, um policial foi baleado na perna. O agente foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

Veja Também

Comentários