Policial militar é sequestrado por homens armados no RJ

Um policial militar foi sequestrado por homens armados em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. O cabo André Luiz Moreira da Silva estava de folga na tarde deste sábado, 22, quando o carro em que viajava com sua família foi abordado pelos criminosos.

Segundo a Polícia Militar, os filhos do policial foram deixados na rua, mas Silva foi levado pelos bandidos. A família pediu socorro ao 27º Batalhão da Polícia Militar, de Santa Cruz, que desde então faz buscas para tentar localizar e resgatar a vítima.

Os agentes receberam informações preliminares de que o carro com Silva a bordo teria seguido em direção à Rodovia Rio-Santos (BR-101), mas o policial ainda não tinha sido encontrado até a tarde deste domingo, 23.

A operação de resgate mobiliza esforços de agentes de três batalhões de polícia (27º, 24º e 40ºBPM), do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), do Grupamento Aeromóvel (GAM), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Delegacia Antissequestro (DAS).

No fim da manhã, o carro do policial militar foi encontrado incendiado nas proximidades da rodovia, na pista sentido Costa Verde, na altura do distrito industrial de Santa Cruz. O local foi isolado para realização da perícia.

Policiais do Comando de Operações Especiais (COE) fazem operação ao longo deste domingo em três favelas da região: as comunidades Aço, Antares e Rodo. Ainda não há informações sobre detidos ou apreensões. (Daniela Amorim - daniela.amorim@estadao.com)