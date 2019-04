Policial militar é preso vendendo fuzil em shopping do Rio

Um policial militar e outros três homens foram presos na tarde desta segunda-feira, dia 1º, enquanto negociavam a compra de um fuzil, reunidos no estacionamento de um shopping center na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.

O 3.º sargento Fábio Henrique Soares, de 39 anos, ingressou na PM há 13 anos e trabalhava no 5º Batalhão (Praça da Harmonia). Quando os policiais chegaram, ele ocupava o banco do motorista do veículo; a arma foi encontrada no porta-malas. O carro estava no estacionamento do shopping Downtown. Soares é acusado de integrar a quadrilha que vendia a arma.

O fuzil de calibre 5,56 tem uma luneta para uso de atiradores de elite e era oferecido por R$ 60 mil, segundo a Polícia Civil. Além de Soares, foram presos Welker Iago Cruz Francisco, de 27 anos, que já foi condenado por tráfico de drogas, Bruno Francisco Castro da Costa, de 33 anos, e Thiago de Oliveira da Silva, de 35. A polícia não esclareceu qual deles queria comprar o fuzil.

A Polícia Militar informou que ainda nesta segunda-feira o policial seria encaminhado para a Unidade Prisional da PM em Niterói na região metropolitana do Rio. Até a publicação desta matéria, a reportagem não havia encontrado representantes do PM e dos demais presos, para que se pronunciassem sobre as acusações. O espaço está aberto para as manifestações.