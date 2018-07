Policial militar é preso no Rio por homicídio de adolescente de 16 anos

O policial militar Pedro Henrique Machado de Sá foi preso nesta quarta-feira, 18, acusado de homicídio de um adolescente de 16 anos, ocorrido na noite dessa terça, em Magalhães Bastos, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O PM atirou contra o adolescente e outros dois amigos dele porque o trio estaria fazendo barulho no telhado de uma clínica localizada em frente à casa onde o policial mora.

Segundo informações da Delegacia de Homicídios da Capital, o adolescente foi morto quando estava brincando no telhado da clínica. Cinco testemunhas ouvidas pelos policiais apontaram Pedro Henrique como autor dos disparos. A perícia técnica realizada no local também apontou que os tiros partiram da casa do suspeito.

Ainda de acordo com a polícia civil, o motivo da morte foi "fútil", uma vez que o PM disparou contra os três adolescentes "ao se aborrecer com o barulho feito por eles". Pedro Henrique irá responder por homicídio e duas tentativas de homicídio.