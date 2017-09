Policial militar é morto em tentativa de assalto na zona norte do Rio

O cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro Júlio Cesar Silva de Oliveira, de 36 anos, morreu durante uma tentativa de assalto na manhã de hoje (7), em Parada de Lucas, na zona norte do Rio. As informações foram divulgadas pela Polícia Militar e atribuídas ao comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Chatuba.

Na corporação desde 2009, o militar era casado e deixa dois filhos. A Divisão de Homicídios abriu inquérito para investigar o caso.

Segundo a nota, Júlio foi abordado quando seguia para casa, após deixar o serviço. Ele chegou a ser socorrido por policiais do 16º Batalhão da Polícia Militar (Olaria) e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos.

O carro e a arma do policial foram roubados pelos criminosos. Seu veículo foi encontrado em uma rua próxima ao local do crime.

Equipes do 16º BPM (Olaria) fazem operação nas comunidades de Parada de Lucas e Vigário Geral em busca dos responsáveis pelo crime. Até o momento, duas pessoas foram detidas. A polícia também apreendeu drogas – cuja quantidade ainda não foi contabilizada.

Veja Também

Comentários