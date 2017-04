Policial e suposto atirador morrem em tiroteio na Champs-Élysées

Um tiroteio ocorrido hoje (20) na Avenida Champs-Élysées, um dos lugares mais famosos de Paris, provocou duas mortes - a de um policial e do suposto autor dos primeiros disparos, segundo a rede de televisão BFMTV, que também informou que outro policial ficou ferido. As informações são da Agência EFE.

O tráfego na avenida foi fechado ao público. Um grande contingente policial está no local. Ainda de acordo a emissora, o tiroteio ocorreu perto da loja Mark and Spencer, por volta das 21h (16h no horário dede Brasília).

As autoridades não informaram o motivo do tiroteio, que aconteceu a três dias do primeiro turno das eleições presidenciais.

