Policial e ocupante de carro são mortos em tiroteio durante Operação Lei Seca

Um policial militar foi morto, durante blitz da Operação Lei Seca na Baixada Fluminense, ontem (4) à noite. De acordo com a coordenação da operação, os agentes determinaram que um carro parasse na barreira montada na Avenida Marinho Hemetério de Oliveira, no centro de Queimados, por volta das 22h30.

Segundo a coordenação da operação, os três ocupantes do veículo estavam armados, desobedeceram à determinação de parar e dispararam contra os policiais. Os agentes reagiram e no confronto, três pessoas foram baleadas. Um ocupante do veículo morreu no local e dois policiais militares ficaram feridos, sendo levados para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Queimados.

Um dos policiais morreu e o outro foi encaminhado para o Hospital Central da Polícia Militar, no centro do Rio, onde continua internado. Seu estado de saúde é estável.

A coordenação lembrou que nos oitos anos da Lei Seca, já houve tiroteios durante a ação, mas esta é a primeira vez que um policial que participa da operação morre durante troca de tiros.



*Colaborou Ícaro Mattos - Repórter do Radiojornalismo

