Policial é baleado em ataque a base comunitária na zona sul de SP

Os criminosos fugiram e, durante a madrugada, uma guarnição da PM encontrou uma moto com as características da usada no crime: uma Yamaha XTZ-250 de cor azul - Foto: Estadão

Um policial militar ficou ferido após ser atingido por um disparo de arma de fogo na noite deste domingo, 25, no Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo. Eduardo Rodrigues Simões, de 46 anos, foi surpreendido por dois homens em uma moto que passaram atirando contra uma base comunitária da Polícia Militar. Um deles chegou a ser localizado, mas fugiu e ninguém foi preso. A polícia investiga o caso.

A ataque aconteceu às 23h10 na Estrada do M'Boi Mirim. Simões estava de serviço e foi atingido na virilha. Os criminosos fugiram e, durante a madrugada, uma guarnição da PM encontrou uma moto com as características da usada no crime: uma Yamaha XTZ-250 de cor azul. Na tentativa de abordagem, a moto foi abandonada e o suspeito fugiu a pé, não sendo localizado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a moto fora roubada no dia anterior, na área do 11.º Distrito Policial (Santo Amaro), e foi devolvida ao dono após a sua localização. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pelo 100º DP (Jardim Herculano).