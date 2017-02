Policial do Choque de folga salva jovem de ataque de cão pit bull

A noite dessa quarta-feira (22) foi de um grande susto para uma jovem de 19 anos que foi atacada por um cão pit bull, na rua Luiz Charbel, no bairro Jardim Mansur. Por sorte, um policial que reside próximo ao local, ouviu os gritos de socorro e conseguiu salvar a vítima ao lutar com o cachorro.

O animal teria escapado da casa em frente ao ponto de ônibus e atacou a jovem. Segundo boletim de ocorrência, o policial Flávio Luiz, do Batalhão de Choque, que mora próximo, quando ouviu pedidos de socorro e viu que o cão estava atacando a vítima, para repelir o ataque entrou na frente da mulher e travou uma luta com o cachorro.

O pit bull ainda tentou avançar novamente na vítima, quando o policial conseguiu afastar o animal definitivamente. Não houve a necessidade da utilização da arma de fogo. Em seguida, o proprietário do animal recolheu o mesmo colocando dentro do imóvel.

Policiais da 6ª Cia da Polícia Militar foram acionados por pessoas que estavam no local, mas ao chegarem o policial já havia controlado a situação. A mulher foi socorrida pelo resgate do Corpo de Bombeiros e levada para a Santa Casa. No hospital, a vítima foi medicada nos ferimentos ocorridos no lado direito do rosto, braço direito e nas costas com um profundo corte e várias outras lesões.

O dono do animal, de nome Jhonatan, de 20 anos, contou que chegou em sua residência, desceu de seu veículo e recolheu o cachorro até um cercado. Em seguida abriu o portão para entrar com o veículo e não soube informar como que o animal conseguiu sair do local e ir para a rua. Ele foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos, acompanhado do pai da vítima. O caso foi registrado na Depac Piratininga como “omissão de cautela na guarda ou condução de animais”.

Veja Também

Comentários