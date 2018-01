Policial do Bope morre atropelado após acidente em via expressa do Rio

Um policial do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope) morreu atropelado após um acidente de trânsito na manhã deste sábado, 12, na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, o cabo Rodrigo Gomes da Silva, de 32 anos, dirigia uma motocicleta na pista central da Avenida Brasil, sentido zona oeste. Segundo uma testemunha, um carro esbarrou na moto do militar, na altura do Jardim América. Ele perdeu a direção da motocicleta e caiu na rodovia. Silva foi atropelado na cabeça por um caminhão que passava pelo local e morreu na hora.