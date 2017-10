Policial do Batalhão de Choque é a primeira mulher do MS a concluir estágio sobre conduta em áreas de alto risco

Campo Grande (MS) – Policial do Batalhão de Choque da Policia Militar do Mato Grosso do Sul, soldado Flavia Oviedo, de 34 anos, é a primeira policial militar mulher do Estado a concluir o Estágio de Conduta de Patrulha Urbana em alto Risco em São Paulo, promovido pelo Comandos e Operações Especiais (COE), da Polícia Militar do Estado de São Paulo. No total foram 200 inscritos para 25 vagas. A soldado Flávia é do Rocam, pelotão de motos do Batalhão de Choque (BChoque).

O curso teve duração de 20 dias. O treinamento abordou o teórico-prático de Técnicas e Táticas de Conduta de Patrulha para local de Alto Risco. Os participantes exercitaram os fundamentos básicos que lhes permitirão um deslocamento em patrulhas para atuação em áreas consideradas de alto risco, com um mínimo de risco à segurança, principalmente em relação à população, além de técnicas de progressão e transposição de vias sob fogo, e retirada, sob fogo, de feridos.

Os exercícios foram realizados dentro de situações mais próximas da realidade, com o objetivo de aproximar os participantes de situações que, mesmo atípicas, são passíveis de serem encontradas no dia a dia, decorrentes de operações de maior risco. O foco foi a preparação dos policiais para que possam agir da melhor forma possível, sempre através confiança mútua e do trabalho em equipe, bem como infiltração em favelas e aproximação em segurança em ocorrência de roubo a bancos (novo cangaço), dentre outras atividades.

Para a tropa, como o Batalhão de Choque, esse tipo de treinamento tem um significado maior porque é uma unidade especializada e a intenção é de prestar um serviço de melhor qualidade, capacitando os policiais para esse tipo de ação que ultimamente acontece no Estado. O estágio prepara, se houver necessidade, para o confronto nas ações que são inerentes ao Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS)

Fotos: Divulgação