Policial dispara dois tiros para o alto no carnaval em Copacabana

Um policial civil à paisana disparou dois tiros para o alto neste sábado, 25, em Copacabana, na zona sul do Rio, onde foliões comemoram o carnaval. Ele atirou "a favor das vítimas", afirmou a assessoria da Polícia Civil. O policial teria percebido que ladrões roubavam passageiros de um ônibus, na Rua Barata Ribeiro, uma das mais movimentadas do bairro, e atirou para "tentar dissuadir os assaltantes", traz o comunicado da Polícia Civil. "Diligências estão em andamento para identificar os assaltantes e esclarecer todas as circunstâncias do fato", segundo a assessoria. Não houve feridos.

Veja Também

Comentários