Policial de folga mata suspeito durante assalto a farmácia

Um policial militar de folga reagiu a um assalto e baleou o criminoso de 18 anos, neste domingo (13), no interior de uma farmácia, na região da Praia da Enseada, em Guarujá, litoral de São Paulo. O rapaz, identificado como Marcelo Moraes da Silva, foi atingido por dois disparos e caiu entre as prateleiras. Ele foi socorrido, mas acabou morrendo no Hospital Santo Amaro. Um cúmplice dele acabou fugindo com o dinheiro do caixa. Até a tarde, ele não tinha sido preso.

Câmeras de vigilância instaladas no estabelecimento gravaram o assalto e ação do policial, que estava sem farda. As imagens mostram o assaltante, de arma em punho, ameaçando os clientes da drogaria, enquanto o comparsa recolhia o dinheiro dos caixas. Algumas pessoas se deitam no chão, quando o policial faz os disparos. Em seguida, ele corre até o suspeito caído e apanha sua arma.

Houve pânico e gritaria entre as pessoas que estavam no local. A imagem da câmera ainda mostra o comparsa correndo para fora do estabelecimento. Conforme a polícia, nenhum funcionário ou cliente ficou ferido. A arma do policial foi recolhida para perícia. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Outro caso

Nosábado (12), uma policial feminina reagiu a uma tentativa de assalto e matou o suspeito em frente à escola da filha, em Suzano, na Região Metropolitana de São Paulo. A cabo da PM Kátia da Silva Sastre, de 42 anos, tinha ido à escola onde a filha estuda para participar de uma solenidade do Dia das Mães. O suspeito, de 21 anos, apontava a arma para outras mães com crianças, quando a policial o baleou. Ele ainda foi levado a um hospital, mas não resistiu.