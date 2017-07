Policial civil é ferido em tentativa de assalto no túnel Rebouças, no Rio

Um policial civil ficou ferido numa tentativa de assalto na noite desta sexta-feira (28) dentro do Túnel Rebouças, que liga a zona sul ao centro do Rio. O crime ocorreu na pista sentido centro.

A vítima pediu socorro a policiais militares do Batalhão de Policiamento de Vias Expressas que estavam na entrada do túnel e foi levada ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na zona sul da cidade.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), no mesmo bairro. O policial ferido não teve sua identidade revelada.

