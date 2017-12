Policial civil é atingido em helicóptero durante ação no Complexo da Maré

Um policial civil da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) foi baleado no final da manhã de hoje (5), durante uma operação contra o crime organizado no conjunto de favelas da Maré, na zona norte do Rio. O policial estava dentro do helicóptero da Polícia Civil, blindado, e acabou sendo atingido por estilhaços de disparos feitos por traficantes. A aeronave dava voos rasantes sobre a Vila do João, um conjunto de apartamentos em uma das comunidades da região.

O policial foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, na zona sul, onde há um heliponto que facilita o socorro. Em nota, a Polícia Civil informou que o policial foi medicado, passa bem e já foi liberado do hospital.

A operação é coordenada pela Delegacia de Combate às Drogas (Dcod), de Roubos e Furtos de Cargas e da Core, com a finalidade de cumprir mandados de prisão e de buscas e apreensão. A Polícia Civil ainda não divulgou o balanço da operação. Pelas redes sociais, os moradores relataram o tiroteio intenso ocorrido no Complexo da Maré.

A Secretaria Municipal de Educação ainda está fazendo o levantamento das escolas que fecharam na Maré, por medida de segurança, mas a assessoria informou que os apenas os alunos em fase de recuperação estão tendo aulas. Os estudantes que foram aprovados já estão liberados das aulas.